Грозит до 15 лет тюрьмы. Жительницу Николаева подозревают в передаче оккупантам данных о ВСУ и терробороне — прокуратура 23 марта, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Сообщается, что женщина передала стране-агрессору координаты расположения военно-морской базы ВСУ в городе Очаков. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Жительницу Николаева подозревают в передаче информации об украинских войсках оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, женщина в начале 2020 года вступила в сговор с представителем российской разведки.

«Подозреваемая с июля 2021 года по январь 2022 года собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории города Николаева и области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Видео дня

Сообщается, что женщина передала стране-агрессору координаты расположения военно-морской базы ВСУ в городе Очаков, военных комиссариатов, штаба территориальной обороны ВСУ с фотоизображениями отдельных ее участников, сведения о работе сил территориальной обороны, расположение общественных организаций и партий.

«Также женщина направляла сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на российскую, смогут возглавить регион и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку российских властей», — убеждены в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены по ч. 1 ст. 111 УК Украины. За нее предусмотрено от 12 до 15 лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.