Грозит до 15 лет тюрьмы. Жительницу Николаева подозревают в передаче оккупантам данных о ВСУ и терробороне — прокуратура

23 марта, 20:22
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Сообщается, что женщина передала стране-агрессору координаты расположения военно-морской базы ВСУ в городе Очаков. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Сообщается, что женщина передала стране-агрессору координаты расположения военно-морской базы ВСУ в городе Очаков. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Жительницу Николаева подозревают в передаче информации об украинских войсках оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, женщина в начале 2020 года вступила в сговор с представителем российской разведки.

«Подозреваемая с июля 2021 года по январь 2022 года собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории города Николаева и области», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Сообщается, что женщина передала стране-агрессору координаты расположения военно-морской базы ВСУ в городе Очаков, военных комиссариатов, штаба территориальной обороны ВСУ с фотоизображениями отдельных ее участников, сведения о работе сил территориальной обороны, расположение общественных организаций и партий.

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«Также женщина направляла сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на российскую, смогут возглавить регион и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку российских властей», — убеждены в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены по ч. 1 ст. 111 УК Украины. За нее предусмотрено от 12 до 15 лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=336230641873109&set=a.290853083077532
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Силы территориальной обороны

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