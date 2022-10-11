Мечты сбудутся. Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с «пожеланием сдохнуть»

11 октября, 21:51
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Ирина Цыбанева (Фото:Медиазона)

Ирина Цыбанева (Фото:Медиазона)

В Санкт-Петербурге 60-летняя россиянка Ирина Цыбанева оставила записку на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил ее сын Максим Цыбанев, сообщает Медиазона.

Что именно было в записке — неизвестно. Однако она сказал, что там было «пожелание сдохнуть».

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Утром 10 октября в квартиру Цыбаневой пришел полицейский и забрал ее в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает Цыбаневу, дело в отношении нее возбудили по части 2 пункта «б» статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) или вражды).

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Следствие, рассказал адвокат, просит заключить ее под стражу. Однако суд 11 октября рассматривать ходатайство следствия не стал, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Санкт-Петербург Война России против Украины

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