«Птиц меньше в небе, чем дронов». 70-летняя жительница Мирнограда три дня шла пешком в Доброполье, чтобы эвакуироваться

Жительница Мирнограда Нина Петровна рассказала, что не уехала из города раньше, потому что ухаживала за 85-летней женщиной (Фото: Скриншот из видео Радио Свобода/YouTube)

Об этом жительница Мирнограда Нина Петровна рассказала в репортаже Радио Свобода.

«Я из Мирнограда пешком шла в Доброполье, а тут меня немного на мотоцикле подвезли. И все. Мне 70 лет. Я уже думала не дойду и все», — сказала она.

Реклама

Женщина отметила, что не знала дороги, а ходила по домам и спрашивала людей. Из еды она имела с собой только паштеты в банках.

Журналистка спросила у Нины Петровны, как она шла через город Родинское, где идут бои.

«Вот иду, где дрон летит, — и я в посадку. Потом пролетел — и я снова шла. В общем шла уже на риск. Птиц меньше в небе, чем дронов. Дрон за дроном. Вышла на улицу, 20 минут посидела — три дрона пролетели. Ну разве это можно выдержать?» — поделилась женщина.

Нина Петровна также подтвердила, что в Мирноград теперь заезжают только украинские военнослужащие.

«Они (военные — ред.) очень хорошо ко мне относились. Я в Чехию могла звонить — у них в подвале интернет есть. Я детям звонила, а дети деньги присылали и говорили: „Выезжай!“ Я не уехала», — отметила она.

Женщина объяснила, что ухаживала за 85-летней женщиной, которая осталась в Мирнограде одна. Она также добавила, что вместе с ней никто не захотел уехать.

«Все сидят в подвалах. Не слез уже нет, ничего уже нет», — сказала Нина Петровна.

В 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что по состоянию на 3 ноября в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов, а в Мирнограде ситуация «напряженная, но не угрожающая».

29 октября группировка войск Восток опровергла заявление собственного представителя, что в Мирнограде есть российские войска. В группировке отметили, что ситуация в Мирнограде и в его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Институт изучения войны (ISW) написал, что продвижение россиян возле Мирнограда и Покровска, хотя и сужает «карман», в котором оказались украинские войска между этими городами, однако вряд ли приведет к коллапсу украинской обороны на этом участке и к захвату Покровска в желанный Москвой срок (до середины ноября).