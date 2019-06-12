Жительница Львова планировала продать в рабство свою 17-летнюю дочь Сегодня, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Женщину задержали в аэропорту при получении $2,7 тысяч за дочь Нацполиция

Правоохранители разоблачили во Львове 38-летнюю местную жительницу, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь.

Об этом рассказали в региональном управлении Национальной полиции.

Как сообщается, женщину задержали при получении $2,7 тысяч во Львовском международном аэропорту, откуда ее дочь должна была отправиться в Чехию для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Фото: Нацполиция

«Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет», — отметили в полиции.