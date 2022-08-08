Жительница Краматорска «сливала» войскам РФ места дислокации ВСУ — прокуратура

8 августа, 14:49
Женщина «сливала» войскам РФ места дислокации ВСУ (Фото:www.gp.gov.ua)

Женщина «сливала» войскам РФ места дислокации ВСУ (Фото:www.gp.gov.ua)

Жительница Краматорска передала боевику террористической организации «ДНР» информацию о дислокации оперативного состава военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в июне 2022 года гражданка Украины в ходе телефонных разговоров передала боевику информацию о дислокации оперативного состава военнослужащих ВСУ на территории Краматорска.

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Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированиям (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

https://www.youtube.com/watch?v=sYkTkNBL580
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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