В Харьковской области задержали женщину, которая передавала оккупантам информацию о ВСУ 28 апреля, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Женщина передавала оккупантам информацию о расположении и перемещении военной техники ВСУ (Фото:Полиция Харьковской области)

В Харьковской области полиция задержала жительницу села Васищево, которая передавала оккупантам информацию о расположении и перемещении военной техники Вооруженных сил Украины.



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Как сообщает пресс-служба областной полиции, подозреваемая в период с 26 по 27 апреля со своего телефона предоставляла брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Женщину передали сотрудникам СБУ.

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