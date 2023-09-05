Задержана корректировщица ракетных ударов РФ по Харькову, она делала селфи на фоне объектов энергетики 5 сентября, 15:58 Предательница корректировала ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры в Харькове (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу, которая наводила ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры в Харькове.

По данным ведомства, по ее координатам летом 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

Чтобы скорректировать вражескую атаку, предательница сделала селфи на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.

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Злоумышленницей оказалась сотрудница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

После начала большой войны на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации местонахождения ВСУ и объектов инфраструктуры.

Женщину задержали и сообщили о подозрении. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.