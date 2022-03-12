Проживающая в Гостомеле этническая россиянка о российских оккупантах: Таких сволочей в жизни не видела, с*ки они — видео 12 марта, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Женщина заявила, что таких сволочей как российские оккупанты она еще не видела (Фото:Скриншот/Цензор.НЕТ)

Этническая россиянка, проживающая в Гостомеле, заявила, что не просила российских оккупантов ее защищать.

«Понимаете, я сама россиянка. Я должна сказать, что я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину, но на данный момент я должна сказать, что таких сволочей в жизни не видела. Я никогда бы не могла подумать, что они приедут меня защищать. Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать золотое колечко себе на ворота? Нет. С*ки они», — сказала она.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.