Спасти не удалось. Жительница Бучанского района подорвалась в лесу на вражеской мине 19 июля, 16:14 Женщину спасти не удалось (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В понедельник, 18 июля, в лесу на вражеской мине подорвалась жительница села Мила Бучанского района.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

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«В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла», - заявил он.

Небитов призвал граждан не посещать леса и лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог, а при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в полицию.

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