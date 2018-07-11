Жителям оккупированного Донбасса могут возобновить выплату пенсий. Насколько это реально

Украина может возобновить пенсионные выплаты и другую социальную помощь жителям Донецка и Луганска, которые находятся на неподконтрольной территории, отметил представитель Украины в Европейском Союзе и посол Украины в Бельгии Николай Точицкий. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам посла, у правительства есть инструменты для осуществления этих выплат. Точицкий отметил, что Украину "никто не заставлял" давать общее с ЕС заявление, в котором, в том числе, отмечается необходимость восстановления пенсий жителям территорий, которые не контролируются украинскими властями.

Бремя социально-экономического обеспечения

Согласно статьям 80 и 82 закона О пенсионном обеспечении, пенсии начисляют и выплачивают по месту регистрации. Но Верховная Рада Украины приняла закон о деоккупации, где Россия признана страной-оккупантом.

В Украине около 1,5 млн вынужденных переселенцев

Согласно международным договоренностям, а именно Женевской конвенции, именно страна-оккупант берет на себя бремя социально-экономического обеспечения оккупированных территорий, в частности, выплату пенсий и социальных начислений.

Министр социальной политики Андрей Рева подтвердил, что Киев не сможет восстановить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будет выполнено первые семь пунктов Минских соглашений, чтобы избежать злоупотреблений в сфере соцвыплат.

"Украинское правительство рассматривает восстановление выплат в том порядке, который предусматривают Минские соглашения. Когда будут выполнены все 7 первых. Сегодня нет возможности проанализировать, сколько людей осталось живых и здоровых на неподконтрольной территории, кому из них выплатили и как", - уточнил Рева.

Проверки внутренне перемещенных лиц

Между тем проверки для вынужденных переселенцев по месту регистрации отменил Киевский апелляционный админсуд. Юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека выиграли это дело в суде.

Проверки для переселенцев по месту регистрации отменил Киевский апелляционный админсуд

Это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти местного самоуправления, ни любые учреждения, организации, предприятия, начиная от 5 июля 2018 года, не имеют права проводить проверки внутренне перемещенных лиц.

В Союзе напомнили, что в июне 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий переселенцами. Нормативные акты отменили получение как пенсий, так и материальной помощи лицами, которые не прошли проверку. Суть проверки заключалась в том, что представители органов соцзащиты должны были прийти к переселенцам домой и составить акт о факте проживания человека по месту его регистрации.

Смотрите также

Если переселенца не было на месте его зарегистрированного пребывания, то лицо лишали права на получение пенсии (для пенсионеров) и материальной помощи для внутренне перемещенных лиц, рассказал юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.

"Органы социальной защиты не имеют права уже проводить таких проверок. В то же время мы не живем в правовом государстве, для чиновника решение суда не имеет такого значения, как и нормативный акт, даже если он отменен. Поэтому я рекомендую переселенцам проходить такие проверки. Если пенсию заблокировали, то это основание для обращения в суд", - отметил Чекарев.

Смотрите также

По данным Минсоцполитики, сейчас в Украине около 1,5 млн вынужденных переселенцев, получающих пенсии или другие социальные начисления.