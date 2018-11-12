Жителя Полтавской области посадили на шесть лет в тюрьму за издевательство над котом

Глобинский райсуд Полтавской области приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за издевательство над котом.

Об этом сообщается на сайте суда.

8 ноября приговором суда гражданин "Ш." признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса.

Установлено, что 19 ноября прошлого года подсудимый, находясь в доме по месту жительства, сознательно не установленным предметом отрезал коту по кличке Кис-Кис 2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа.

Подсудимый свою вину не признал полностью.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.