12 ноября 2018, понедельник

Жителя Полтавской области посадили на шесть лет в тюрьму за издевательство над котом

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Злоумышленник отрезал животному 2/3 части хвоста
Фото: pixabay.com

Злоумышленник отрезал животному 2/3 части хвоста

Глобинский райсуд Полтавской области приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за издевательство над котом.

Об этом сообщается на сайте суда.

8 ноября приговором суда гражданин "Ш." признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса.

Установлено, что 19 ноября прошлого года подсудимый, находясь в доме по месту жительства, сознательно не установленным предметом отрезал коту по кличке Кис-Кис 2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа.

Подсудимый свою вину не признал полностью.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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