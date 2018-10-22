22 октября 2018, понедельник

Жители Троещины заблокировали городскую электричку

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Люди требовали добавить вагоны и соблюдать расписание движения
Фото: Маия Витязь via Facebook

Люди требовали добавить вагоны и соблюдать расписание движения

Утром в понедельник, 22 октября, жители Троещины заблокировали городскую электричку.

Как рассказала одна из участниц акции Мария Витязь, люди требуют добавить дополнительные вагоны к утреннему составу.

Она добавила, что в час пик городская электричка приходила на станцию Троещина-2 с четырьмя вагонами. Многим приходилось опаздывать на работу.

Также жители столичного района требуют соблюдать расписание движения транспорта.

Фото: Марина Витязь via Facebook

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