Утром в понедельник, 22 октября, жители Троещины заблокировали городскую электричку.
Как рассказала одна из участниц акции Мария Витязь, люди требуют добавить дополнительные вагоны к утреннему составу.
Она добавила, что в час пик городская электричка приходила на станцию Троещина-2 с четырьмя вагонами. Многим приходилось опаздывать на работу.
Также жители столичного района требуют соблюдать расписание движения транспорта.
Фото: Марина Витязь via Facebook
Журнал Новое Время №38
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