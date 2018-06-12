12 июня 2018, вторник

Жители села заблокировали трассу Киев-Чоп из-за "мусора из Львова"

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Из-за протестов на трассе Киев-Чоп образовалась пробка
Фото: ZAXID.NET

Из-за протестов на трассе Киев-Чоп образовалась пробка

В четверг, 12 июня, во Львовской области жители села Лубяная Николаевского района перекрыли трассу Киев-Чоп из-за проблем с вывозом мусора.

Как передает ZAXID.NET, жители недовольны тем, что на местный полигон свозят бытовые отходы из-за пределов района, в частности из Львова и Дрогобыча, что негативно влияет на окружающую среду.

"У нас уже колодца... Пленка в колодцах стоит, невозможно воды попить. Ездим к источнику воду набирать. Невозможно. Сейчас начнется такая жара, они все это возят, заворачивают, а мы тем всем дышим. Мы живем очень близко к свалке, то у нас такая получится ситуация, что мы даже своего мусора не будем иметь куда вывозить", - рассказала местная жительница.

В связи с этим несколько десятков активистов ходили по пешеходному переходу, чтобы заблокировать движение по трассе Киев-Чоп.

Объезд транспорта проводился возле села Демня, однако жители этого села также перекрыли движение по мосту, который, по их словам, находится в аварийном состоянии.

Из-за протестов жителей на трассе образовалась многокилометровая пробка. По информации патрульной полиции, в 14:00 митингующие восстановили движение на полчаса.

Напомним, в 2016 году во Львове начался так называемый мусорный кризис. Он был вызван неспособностью города самостоятельно утилизировать бытовые отходы горожан. Тогда мусор из Львова начали вывозить на другие полигоны области, в том числе нелегальные свалки находили в других областях Украины.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после пожара на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области.

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