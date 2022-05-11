Били прикладом и заставляли сидеть с гранатой в руках: жители Русской Лозовой рассказали о зверствах оккупантов
Правоохранители собирают показания жителей села Русская Лозовая, которые пробыли в оккупации два месяца (Фото:Дергачевский городской совет)
Правоохранители собирают показания жителей села Русская Лозовая Харьковской области, которое украинские военные освободили после двух месяцев оккупации.
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За время оккупации люди пережили издевательства и пытки со стороны российской оккупационной армии, сообщает Суспільне.
Житель села Евгений Коваль рассказывает, как оккупанты полтора дня держали его в подвале: требовали отдать ключи от автомобилей предприятия. Угрожали убить его и всю семью.
«Несколько раз по горбу прикладом дали, посадили с гранатой в руках сидеть. Появилось чувство мести, потому что все мирные люди, мирные жители, и чего было сюда переться», — сказал мужчина.
Кроме того, оккупанты занимались мародерством в домах.
Заместитель руководителя Дергачевской окружной прокуратуры Антон Евтушенко говорит, что сейчас продолжаются допросы потерпевших: «Это село пробыло в оккупации с первых дней войны. Достаточно фактов пыток, разрушения их жилищ».
Сегодня эвакуированные жители Русской Лозовой живут в харьковском санатории.
Терапевт санатория Лидия Сугоняко говорит, что у многих ее пациентов регистрирует тревожное состояние: «Успокоительное мы им назначаем. Желудки обостряются, почки. Некоторые нас просят, чтобы искали их родственников. Мы уже нашли некоторых. Уже забрали двух женщин сыновья».
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