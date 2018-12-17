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Жители ряда улиц Киева остались без холодной воды из-за очередной аварии

Сегодня, 19:31
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Жители столицы снова остались без холодной воды из-за аварии

Фото: pixabay.com

В Киеве без холодной воды остались жители ряда улиц, сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Причиной временных неудобств стало повреждение на сети холодного водоснабжения.

Ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Сечевых Стрельцов, 59-65;

ул. Юрковская, 42, 42А;

улица Кирпоноса, 10/8, 12, 14;

ул. Тулузы, 6;

ул. Якуба Коласа, 13, 17, 21, 15, 15А, 15Б, 19А;

бул. Ромена Роллана, 3, 5А, 5Б;

ул. Сергея Колоса с 45 по 56;

ул. Галагановская, 14;

Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.

Теги:   Вода Ремонт Киев

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