Жители ряда улиц Киева остались без холодной воды из-за очередной аварии
Сегодня, 19:31
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В Киеве без холодной воды остались жители ряда улиц, сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Причиной временных неудобств стало повреждение на сети холодного водоснабжения.
Ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
ул. Сечевых Стрельцов, 59-65;
ул. Юрковская, 42, 42А;
улица Кирпоноса, 10/8, 12, 14;
ул. Тулузы, 6;
ул. Якуба Коласа, 13, 17, 21, 15, 15А, 15Б, 19А;
бул. Ромена Роллана, 3, 5А, 5Б;
ул. Сергея Колоса с 45 по 56;
ул. Галагановская, 14;
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.