«Чуть ли палками выгоняем». Жители прифронтовых районов Николаевской области отказываются эвакуироваться — Ким 1 июля, 23:15 Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Власти Николаевской области призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов области, однако многие отказываются.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что местные власти уговаривают местных жителей эвакуироваться, однако они даже подписывают заявления об отказе.

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«Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не „палками выгоняем“ остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят уезжать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались», — заявил Ким.

Он также добавил, что все необходимое для эвакуации людей есть. Однако нет желания среди местных жителей.

«Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределами региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать», — отметил глава ОВА.

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