Жители оккупированного Крыма возложили цветы к памятникам Шевченко - фото

В пятницу, 9 марта, в оккупированном Россией Крыму почтили память украинского поэта Тараса Шевченко.
Как передает Крым.Реалии, в честь годовщины со дня рождения Шевченко возложили цветы к памятникам в Симферополе, Керчи, Ялте, а также в Севастополе.
В Ялте на постамент памятника в сквере имени Тараса Шевченко возложили букеты свежих цветов в расцветке государственного флага.
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В Симферополе возложили цветы к памятнику активисты Украинского культурного центра в Крыму.
В Керчи в церемонии принимали участие местные жители, представители национальных общин, партийных организаций, отдела по межнациональным отношениям оккупационной администрации города.
Жители Севастополя возложили цветы к памятнику Шевченко, который находится на проспекте Октябрьской революции.
Публичные проукраинские акции не проводились, поскольку подконтрольные Кремлю власти запрещают им публичную деятельность.
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