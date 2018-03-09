Жители оккупированного Крыма возложили цветы к памятникам Шевченко - фото

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В Ялте возложили букеты цветов к памятнику Шевченко
Фото: Крым. Реалии

В Ялте возложили букеты цветов к памятнику Шевченко

В пятницу, 9 марта, в оккупированном Россией Крыму почтили память украинского поэта Тараса Шевченко.

Как передает Крым.Реалии, в честь годовщины со дня рождения Шевченко возложили цветы к памятникам в Симферополе, Керчи, Ялте, а также в Севастополе.

В Ялте на постамент памятника в сквере имени Тараса Шевченко возложили букеты свежих цветов в расцветке государственного флага.

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В Симферополе возложили цветы к памятнику активисты Украинского культурного центра в Крыму. 

В Керчи в церемонии принимали участие местные жители, представители национальных общин, партийных организаций, отдела по межнациональным отношениям оккупационной администрации города.

Жители Севастополя возложили цветы к памятнику Шевченко, который находится на проспекте Октябрьской революции.

Публичные проукраинские акции не проводились, поскольку подконтрольные Кремлю власти запрещают им публичную деятельность.

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