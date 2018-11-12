Жители оккупированного Донбасса заявляли, что были вынуждены проголосовать на псевдовыборах - СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прокомментировали проведение незаконных выборов "ДНР/ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В отчете миссии говорится, что некоторые мирные жители выражали обеспокоенность в связи с возможными последствиями "голосования" со стороны правительства Украины и неучастия в "выборах" со стороны оккупационных администраций, подконтрольных Кремлю.

"Мирные жители по отдельности делились своими переживаниями по поводу того, что люди чувствовали, что они вынуждены "голосовать", так как в противном случае могут столкнуться с задержками с выплатой заработной платы или предоставлением услуг по здравоохранению в неподконтрольных правительству районах", - заявили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали небольшое увеличение присутствия вооруженных людей в центре оккупированного Донецка. Возле зданий с табличками, на которых было написано "избирательные участки", стояли 2–4 человека в полном боевом снаряжении и с автоматами. По наблюдениям, на протяжении некоторого периода времени не работали сети мобильной связи (Vodafone и Феникс).

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Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.