Минус 35 домов в центре. Жители оккупированного Мариуполя остаются без жилья — советник мэра 21 июля, 22:41 Оккупированный Мариуполь, 18 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты планируют снести 35 многоквартирных домов в Мариуполе, оставив горожан без жилья.

«Нам передали план сноса и ремонта домов Центрального района по микрорайонам 17−23 (частично). Но получили подтверждение ее действительности сейчас», — написал Андрющенко.

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По его информации, к зиме оккупанты планируют демонтировать 35 многоквартирных домов, в том числе 12 отнесены к первой очереди.

Капитальных или текущих ремонтов многоквартирных домов не планируется. Исключительно — детские сады и школы (выборочно).

«Для удобства и понятности мы перенесли план на карту Мариуполя с сохранением отметок оккупантов. Красное — дома первой очереди демонтажа, оранжевые — второй. Другое — ремонт. Де-факто без жилья останется около 8000 человек из-за уничтожения около 3700 квартир. По предварительным подсчетам из них в городе остается не менее 1500», — написал советник мэра.

По его словам, этот микрорайон даже не четверть города. Но такая же ситуация по всему Мариуполю. За демонтажем не следует ни ремонт, ни строительство. Единственное анонсированное и фактическое строительство на 1000 квартир по утверждению оккупантов — на 2500 человек. С приоритетом заселения условных бюджетников.

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