Жители Мелитополя повредили знак Россия навсегда на въезде в город — фото 13 июня, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Жители Мелитополя повредили знак Россия навсегда (Фото:РИА Мелитополь)

Жители захваченного Мелитополя в день России демонтировали дорожный знак с триколором и надписью Мелитополь Россия навсегда, который презентовала одиозная певица Чичерина.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что «праздничный» концерт жители Мелитополя проигнорировали: собралась лишь небольшая кучка зевак, в основном состоящая из сотрудников коммунальных предприятий и их семей, которые пришли на «праздник» принудительно.

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Красивую картинку для пропагандистских каналов отснять не удалось.

Утром оказалось, что знак на въезде в город серьезно поврежден.



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