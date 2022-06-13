Жители Мелитополя повредили знак Россия навсегда на въезде в город — фото
Жители Мелитополя повредили знак Россия навсегда (Фото:РИА Мелитополь)
Жители захваченного Мелитополя в день России демонтировали дорожный знак с триколором и надписью Мелитополь Россия навсегда, который презентовала одиозная певица Чичерина.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Издание отмечает, что «праздничный» концерт жители Мелитополя проигнорировали: собралась лишь небольшая кучка зевак, в основном состоящая из сотрудников коммунальных предприятий и их семей, которые пришли на «праздник» принудительно.
Красивую картинку для пропагандистских каналов отснять не удалось.
Утром оказалось, что знак на въезде в город серьезно поврежден.
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