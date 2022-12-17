Жители Мелитополя облили памятник Ленину красной краской — мэр

17 декабря, 18:03
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Россияне вернули памятник Ленину в Мелитополь 5 ноября (Фото:Иван Федоров /Telegram)

Россияне вернули памятник Ленину в Мелитополь 5 ноября (Фото:Иван Федоров /Telegram)

Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области облили красной краской памятник Ленину, который россияне установили в городе месяц назад.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.

«Несокрушимые мелитопольцы обливают памятники российским идолам краской прямо на глазах оккупантов. Сегодня „покраснел“ памятник Ленину. Он находится в шаговой доступности от отделения „полиции“, где оккупанты устроили одну из пыточных для гражданских пленных», — пишет он.

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Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
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Федоров добавил, что неделю назад «побелел» памятник сталинскому палачу Павлу Судоплатову, который расположен в центре города возле областного управления так называемой полиции.

До этого, по данным мэра, покрылся нафталином бюст КГБисту Григорию Бояринову в центральном парке временно оккупированного города.

«Поэтому пока оккупанты идут в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за русским кораблем и смело приближают украинское будущее», — добавил мэр.

Россияне вернули памятник Ленину в Мелитополь 5 ноября. Ленин был демонтирован в украинском городе еще в 2015 году.

Коллаборанты и оккупанты также ставили памятники Ленину в других оккупированных городах — в частности, в Геническе и Новой Каховке.

https://www.youtube.com/embed/MVApEY557iI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Ленин

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