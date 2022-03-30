Полиция задержала жителей Львовской области, которые занимались мародерством в Ирпене 30 марта, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Мародеры передвигались на угнанной машине (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали жителей Львовской области, которые занимался мародерством в освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области.

Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Автомобиль BMW с мародерами в возрасте от 27 до 31 года был остановлен на одном из блокпостов.

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При осмотре машины были обнаружены «ювелирные украшения, деньги и другие ценные вещи, а также гранаты Ф-1 и РГД-5, происхождение которых они объяснить не смогли».

Уже в отделении полиции выяснилось, что автомобиль, на котором ехали злоумышленники, принадлежит жительнице Ирпеня, которая сейчас находится за пределами Украины, а изъятые ценности мародеры похитили из ее дома.

Задержанные также утверждали, что якобы являются бойцами одного из добровольческих батальонов, однако в полиции заявили, что никаких подтверждений этому задержанные предоставить не смогли.

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