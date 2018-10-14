Жители курортной Затоки перекрыли трассу в знак протеста против застройки побережья

В Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения сельсовета о раздаче земельных участков в прибрежной зоне.

Об этом сообщает Думская.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции Солнечная. Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, спасателей и водителей с детьми до трех лет.

Участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное.

"Пока ждем секретаря сельсовета, но вообще планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующие.

Как известно, 11 октября состоялось заседание Затоковского поселкового совета, во время которого было принято решение о раздаче более 100 земельных участков в прибрежной зоне.

Полиция начала уголовное производство по факту решения должностных лиц в Затоке о передаче третьим лицам земельных участков, относящихся к прибрежной зоны и принадлежащих общине.

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