В Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на «финансовую мотивацию» — ЦНС
Крым (Фото:Reuters)
Жители временно оккупированного Крыма крайне недовольны принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от российских оккупантов.
Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники.
По данным ЦНС, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало очень негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды армии РФ.
После этого россияне решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета.
Однако увеличение финансовой мотивации все равно не влияет на настроения жителей Крыма.