В Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на «финансовую мотивацию» — ЦНС 27 августа, 22:33 Крым (Фото:Reuters)

Жители временно оккупированного Крыма крайне недовольны принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от российских оккупантов.

Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники.

По данным ЦНС, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало очень негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды армии РФ.



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После этого россияне решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета.

Однако увеличение финансовой мотивации все равно не влияет на настроения жителей Крыма.