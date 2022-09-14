«Они жили как свиньи». Жители Изюма рассказали о поведении военных РФ во время оккупации 14 сентября, 14:19 Жители Изюма рассказали, как вели себя оккупанты в городе (Фото:Handout via REUTERS)

Жители освобожденного Изюма рассказали, как вели себя российские военные во время оккупации города.

«Там, где не было людей, (русские) все украли. Они жили как свиньи. Мы вошли в один дом — и свиньи живут лучше», — рассказал в комментарии CNN местный житель Валерий.

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По его словам, бои в Изюме начались 4 марта, когда возле их дома упало восемь ракет из реактивных систем залпового огня Град. Мужчина отметил, что было страшно, но им повезло, ведь ракета не попала в них. Дом их соседки был разрушен, однако она выжила.

Он сказал, что российские военные, прибывшие в город в начале войны, быстро поняли, что «денацификация», о которой заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы оправдать вторжение в Украину, было ложью.

«Пришел русский артиллерист и сказал: отец, мы вас от нацистов спасли. А я в ответ сказал: покажите мне хотя бы одного», — вспоминает Валерий.

Он отметил, что разговаривал с молодыми солдатами на русском и пытался дать им понять, что они разрушают когда-то близкие отношения между украинцами и русскими, особенно в этой части страны, которая находится так близко к границе.

По его словам, однажды к нему подошел российский разведчик и спросил: «Кого мы пришли сюда освобождать?».

Мужчина считает, что это замешательство и чувство разочарования среди российских наземных войск, вероятно, были главным фактором их отступления из Харьковской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

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