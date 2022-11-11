«Россия здесь… до ноября?». Жители Херсонской области срывают пропагандистские плакаты РФ — видео 11 ноября, 14:30 Оккупанты утверждали, что РФ в Херсонской области якобы навсегда (Фото:Скриншот видео DmytroKuleba/Twitter)

На фоне бегства армии РФ жители Херсонской области спешат избавить от любых символов так называемого «русского мира», которые пытались им навязать захватчики.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев, которые начали появляться в соцсетях в пятницу, 11 ноября.

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И, поскольку оккупанты перед тем, как сбежать на левый берег Днепра, забрали с собой свои триколоры, чтобы не дать надругаться над ними ВСУ, украинцы принялись срывать пропагандистские плакаты и баннеры, возвещавшие о том, что РФ в Херсоне якобы «навсегда».

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«Что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит», — отметил в описании к видео министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.