В Херсоне снова слышны взрывы. В районе винзавода видны густые клубы дыма — видео 29 августа, 10:15 Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:ykpaihapocir/Twitter)

В понедельник, 29 августа, в соцсетях сообщили о новых ударах по временно оккупированному российскими войсками Херсону.

По словам местных жителей, прилеты были зафиксированы в районе винодельческого завода.

На обнародованных видео очевидцев слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

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Что именно стало целью ударов, на данное время не известно. Информации о возможных потерях российских захватчиков на данное время нет.

Напомним, что прошлой ночью в Херсоне в результате ракетного обстрела была уничтожена база российских военных, находившаяся в одном из зданий воинской части на улице Паровозной.

Кроме того, ВСУ продолжают наносить удары по Антоновскому мосту и переправе на Каховской ГЭС, чтобы лишить оккупантов возможности перебрасывать свои силы.

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