В Херсоне снова слышны взрывы. В районе винзавода видны густые клубы дыма — видео

29 августа, 10:15
Поделиться:
Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:ykpaihapocir/Twitter)

Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:ykpaihapocir/Twitter)

В понедельник, 29 августа, в соцсетях сообщили о новых ударах по временно оккупированному российскими войсками Херсону.

По словам местных жителей, прилеты были зафиксированы в районе винодельческого завода.

Читайте также:
Появилось видео с последствиями удара по Кадиевке, где были уничтожены около 200 оккупантов

На обнародованных видео очевидцев слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

Видео дня

Что именно стало целью ударов, на данное время не известно. Информации о возможных потерях российских захватчиков на данное время нет.

Напомним, что прошлой ночью в Херсоне в результате ракетного обстрела была уничтожена база российских военных, находившаяся в одном из зданий воинской части на улице Паровозной.

Читайте также:
«Ночь для орков была нелегкой». Депутат облсовета подтвердил удар по базе оккупантов в Херсоне

Кроме того, ВСУ продолжают наносить удары по Антоновскому мосту и переправе на Каховской ГЭС, чтобы лишить оккупантов возможности перебрасывать свои силы.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X