Пропагандисты РФ ноют, что «благодарные» жители Херсона режут колеса на их машинах

7 ноября, 15:43
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Местные жители решили усложнить российским пропагандистам их подготовку к бегству из Херсона (Фото:Serhii Sternenko)

Местные жители решили усложнить российским пропагандистам их подготовку к бегству из Херсона (Фото:Serhii Sternenko)

Пособники кремлевского режима удивлены, что жители временно оккупированного РФ Херсона почему-то не рады их присутствию и строят им козни.

На это обратил внимание украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

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В частности, с реальным отношением жителей востока Украины к захватчикам и их сообщников столкнулся российский пропагандист Роман Сапоньков, которому неизвестные решили усложнить подготовку к бегству из Херсона на фоне подготовки ВС РФ к отступлению на левый берег.

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«Мне сегодня в качестве благодарности местные жители порезали колеса на машине. Спасибо, что не сожгли», — написал он у себя в соцсетях.

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https://twitter.com/sternenko/status/1589348286389190656

Кроме того, почувствовал на себе «гостеприимность» херсонцев по отношению к военным преступникам и еще один так называемый «военкор» Александр Коц.

sternenko/Twitter
Фото: sternenko/Twitter

«Не понимаю только, почему оккупанты ноют. Они должны благодарить судьбы, что не порезали их», — отметил Стерненко.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

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В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

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«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Российская пропаганда Война России против Украины

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