В Херсоне пассажиры автобуса не смогли сдержать эмоций, увидев брошенный РФ блокпост — видео 3 ноября, 13:57 Жители Херсона отреагировали на бегство оккупантов аплодисментами (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

Российские войска продолжают эвакуацию из временно оккупированного ими Херсона на левый берег Днепра под натиском украинских Сил обороны.

По состоянию на четверг, 3 ноября, захватчики уже покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка, о чем рассказал у себя в Telegram-канале мэр города Олешки Евгений Рищук.

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В соцсетях появилось также видео из самого Херсона, на котором видны брошенные позиции оккупантов в одном из районов города.

Обнародованные кадры были сняты пассажирами автобуса, которые, не обнаружив на блокпосту российских солдат, не смогли сдержать своих эмоций и даже начали аплодировать.

Кроме того, россияне уже сняли свой триколор со здания ОГА, которое использовали в качестве оккупационной администрации.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.