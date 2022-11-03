В Херсоне пассажиры автобуса не смогли сдержать эмоций, увидев брошенный РФ блокпост — видео

3 ноября, 13:57
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Жители Херсона отреагировали на бегство оккупантов аплодисментами (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

Жители Херсона отреагировали на бегство оккупантов аплодисментами (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

Российские войска продолжают эвакуацию из временно оккупированного ими Херсона на левый берег Днепра под натиском украинских Сил обороны.

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По состоянию на четверг, 3 ноября, захватчики уже покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка, о чем рассказал у себя в Telegram-канале мэр города Олешки Евгений Рищук.

Видео дня

В соцсетях появилось также видео из самого Херсона, на котором видны брошенные позиции оккупантов в одном из районов города.

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Обнародованные кадры были сняты пассажирами автобуса, которые, не обнаружив на блокпосту российских солдат, не смогли сдержать своих эмоций и даже начали аплодировать.

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1588100412191784960

Кроме того, россияне уже сняли свой триколор со здания ОГА, которое использовали в качестве оккупационной администрации.

https://www.youtube.com/watch?v=gtVz31YVz6k

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

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В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Блокпост Война России против Украины

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