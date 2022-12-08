Жители Грузии за восемь дней собрали деньги на 200 генераторов для Украины

8 декабря, 03:53
Поделиться:
Генераторы должны доставить в Украину до 24 декабря (Фото:itv_media_group/Twitter)

Генераторы должны доставить в Украину до 24 декабря (Фото:itv_media_group/Twitter)

Жители Грузии в рамках инициативы Поделись светом за восемь дней собрали деньги на покупку 200 генераторов для украинцев.

К инициативе присоединились 1176 жителей Грузии. Сбор продлится до 12 декабря, а доставить генераторы в Украину должны до 24 декабря.

На всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли приобрести их.

Видео дня

Читайте также:
Пережить зиму. Евросоюз передаст Украине еще 40 генераторов

7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны не будет оказывать военную помощь Украине.

«О военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция», – сказал премьер-министр.

https://www.youtube.com/watch?v=MK8D2sjOb7A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Грузия Война в Украине Война России против Украины Генератор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X