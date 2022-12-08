Жители Грузии за восемь дней собрали деньги на 200 генераторов для Украины 8 декабря, 03:53 Генераторы должны доставить в Украину до 24 декабря (Фото:itv_media_group/Twitter)

Жители Грузии в рамках инициативы Поделись светом за восемь дней собрали деньги на покупку 200 генераторов для украинцев.

К инициативе присоединились 1176 жителей Грузии. Сбор продлится до 12 декабря, а доставить генераторы в Украину должны до 24 декабря.

На всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли приобрести их.

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7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны не будет оказывать военную помощь Украине.

«О военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция», – сказал премьер-министр.

