«Возникает определенное напряжение». Жители Донецка недовольны поведением «новопришельцев» — интервью с Гармашем о настроениях в оккупированном городе 27 ноября, 10:42 Эксклюзив НВ Донецк, оккупированная Россией украинская территория, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ рассказал, что происходит в оккупированном Донецке и какие настроения у местного населения.

— Журналисты вашего издания пишут, что последние несколько недель в оккупированном Донецке стало заметно больше людей. Знаем ли мы, о ком идет речь? Что это за личности? И как они себя ведут?

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— Это преимущественно военные и так называемые строительные специалисты, которые приехали вроде бы восстанавливать Донецкий регион. Хотя возникает вопрос: а куда девались наши специалисты, украинские, местные, жившие там все это время?

Военные ведут себя достаточно нагло, честно говоря. То есть их там не любят откровенно. Они это чувствуют, их это оскорбляет. Поэтому возникает определенное напряжение.

Что касается «строительных» специалистов, это преимущественно те, кто строит и Москву, то есть представители Средней Азии. Они очень скромно себя ведут. Либо у них нет времени, либо они боятся местных, но по сравнению с военными они очень осторожные и тихие.

Что вызывает неприятие у людей, это то, что военные везде ходят группами, то есть они не доверяют местным жителям, хотя и называют их уже гражданами России. Они же считают, что это уже Россия, и везде ходят с оружием — в магазины, аптеки, во все общественные заведения. Конечно, это не вызывает у людей хороших, добрых чувств. Определенное напряжение есть. Я думаю, что сейчас оно, конечно, будет усиливаться из-за увеличения их количества, из-за их специфического состава. А мы знаем, что ЧВК Вагнер — это уже не военные специалисты, а скорее зэки, которых завербовали в российских тюрьмах. Конечно, это специфическая аудитория, и с любым мирным населением им будет трудно найти общий язык.

— Вы говорите, что российские военные чувствуют, что их не любят. А в чем это проявляется? Например, нелюбовь к российским оккупантам в Херсоне и в Донецке — это разные вещи, потому что там очень долго была российская пропаганда. О чем может идти речь? Какое это отношение?

— Вы живете в своем городе, считаете, что это ваш город, а тут приезжают какие-то люди, которые ведут себя нагло, пренебрежительно относятся к вам, какое у вас может быть отношение к ним? Это чужие люди просто. Конечно, во-первых, они отбирают рабочие места у местных. Во-вторых, они уровнями своих высоких зарплат (и военных, и гражданских) поднимают местные цены. А местные жители остаются со старыми зарплатами, для них эти цены уже становятся неподъемными.

Также эти новоприбывшие, как называют их, выражают свое пренебрежение тем, что «мы за вас сражаемся, а вы еще какие-то претензии к нам высказываете». Поэтому местные жители ничего не могут им сказать, даже когда они с оружием заходят в больницу или в аптеку: любое замечание вызывает такую неадекватную реакцию. А когда человек с оружием и у него неадекватная реакция, это опасно.

Поэтому возникает серьезное напряжение. Оно не выливается в какие-либо публичные акции протеста, но напряжение есть. И откровенно это чувствуют и местные жители, и россияне, приезжающие туда.

— А что с набранными местными войсками так называемых «Л/ДНР»? Понимаем ли мы, сколько там осталось человек? И что с обеспечением?

— У россиян, воюющих на Донбассе, обеспечение гораздо хуже, чем у украинцев, слава Богу…

— Имею в виду войска «Л/ДНР», которые были набраны из местных.

— Сегодня уже нельзя отделять местные войска «ДНР» и российские, потому что все в одном котле варятся — и «кадыровцы», и «вагнеровцы», и местные, и кадровые российские.

Сегодня это уже такой винегрет, потому трудно их отличать друг от друга. Трудно сказать, сколько их там осталось в живых. Буквально на этой неделе [главарь «ДНР» Денис] Пушилин заявил, что у них мобилизация уже не проходит, что можно выезжать даже мужчинам призывного возраста в другие регионы России.

В то же время знаем (по крайней мере, мне рассказывают), что ходят и вербуют, очень усиленно убеждают в том, что надо идти воевать.

Людей уже меньше там осталось. У многих закончились отсрочки, которые они получали сначала на шесть месяцев, затем продлили еще на три месяца. Именно сейчас их время остановилось. То есть нет, конечно, этого массово, но, тем не менее, скрытая мобилизация продолжается.

Вернулись студенты, которых насильственно мобилизовали еще в феврале. По приказу [российского диктатора Владимира] Путина их действительно вернули. Я не знаю, сколько их, конечно, выжило, сколько вернулось. Какие-то льготы им дают.

Знаете, присоединение к России… Вот вы получили такое «благо», вам вернули ваших сыновей. С пропагандистской точки зрения это, конечно, топ-тема. Показывают преимущества от присоединения к России.

Ужесточение военных действий на Донбассе сейчас происходит. Я недавно разговаривал с несколькими военными. Они говорят, что с начала широкомасштабного наступления, с 24 февраля, сейчас проходят самые ожесточенные бои. Мы помним бои за Северодонецк, за Авдеевку в мае, которые были. Полагали, что это очень интенсивные бои. Сейчас гораздо более интенсивные [бои] происходят. И с российской стороны эта интенсивность усиливается также. Но наши — более подготовленные, у наших лучшее обмундирование, у тех — хуже обмундирование, они берут количеством.

— Аналитики Defence Express утверждают, что у нас местами паритет, а в каких-то местах даже преимущество, несмотря на то, что наиболее интенсивные бои идут сейчас именно там.

— Как мне рассказывали наши военные, идет колебание — то мы наступаем, то нас двигают немного. И так — туда-сюда — почти каждый день. Имеется в виду Бахмут, Авдеевка.

Но артиллерийское преимущество, при чем значительное, к сожалению, у противника. Мы берем умом, обмундированием, смелостью наших людей. А артиллерия у россиян очень сильная: мне говорили, что раз в семь, пожалуй. Это субъективные наблюдения военных, с которыми я разговаривал, конечно. Он может быть неправильным, но так люди воспринимают.

Мне сказал мой знакомый: «Мы их косим, а они идут, как будто под чем-то». И действительно: очень много рассказов о том, что в донецких местных аптеках все [покупают], что может создать какой-нибудь наркотический эффект. Поэтому я предполагаю, что они действительно под чем-то. Под таким огнем пытаться продвигаться без соответствующего оружия, даже без обмундирования зимнего, это действительно надо быть под чем-то.

— В последнее время стало больше обменов, террористы и оккупанты больше об этом говорят. Мы понимаем, в связи с чем это происходит?

— Наверное, они также в своих людях заинтересованы в определенной степени. Наверное, это попытка показать миру, что они готовы идти на какие-то переговорные процессы.

Я думаю, что здесь даже больше не политики, а договоренности между военными. Я смотрю за тем, кого освобождают: это действительно военнопленные, здесь нет тех же политических [узников] или пленных, которые восемь лет сидят в том же Донецке, о которых шла речь еще в Минской трехсторонней контактной группе. То есть, это не политический процесс сейчас [происходит].

То, что он происходит, — это хорошо. Думаю, что обе стороны используют его для того, чтобы поднимать, в частности, боевой дух и показывать, что есть какой-то позитив для тех, кто ждет этих людей.