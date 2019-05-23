Жители Донбасса остались без воды из-за отключения электроэнергии
Вчера, 22:45
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На Донбассе 16 населенных пунктов в Константиновском и Торецком районах остались без воды из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах предприятия Вода Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба Воды Донбасса.
Компания Укринтерэнерго оставила без электроэнергии насосную станцию Белокузьминовка и подстанцию Клебан-Бык.
Без воды в Константиновском районе остались: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриивка, Молочница, Стенки, Ижевка, Клебан Бык, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблоновка и Екатериновка. В Торецком районе: Новгородское, Петровка и Щербиновка.