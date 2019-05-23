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Жители Донбасса остались без воды из-за отключения электроэнергии

Вчера, 22:45
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Жители Донбасса остались без воды из-за отключения электроэнергии - фото

Skitterphoto/pixabay.com

Местные жители остались без воды

На Донбассе 16 населенных пунктов в Константиновском и Торецком районах остались без воды из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах предприятия Вода Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Воды Донбасса.

Компания Укринтерэнерго оставила без электроэнергии насосную станцию ​​Белокузьминовка и подстанцию ​​Клебан-Бык.

Без воды в Константиновском районе остались: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриивка, Молочница, Стенки, Ижевка, Клебан Бык, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблоновка и Екатериновка. В Торецком районе: Новгородское, Петровка и Щербиновка.

Теги:   Отключение Вода Донбасс

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