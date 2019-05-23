Жители Донбасса остались без воды из-за отключения электроэнергии Вчера, 22:45 287 Цей матеріал також доступний українською Skitterphoto/pixabay.com Местные жители остались без воды Skitterphoto/pixabay.com

На Донбассе 16 населенных пунктов в Константиновском и Торецком районах остались без воды из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах предприятия Вода Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Воды Донбасса.

Компания Укринтерэнерго оставила без электроэнергии насосную станцию ​​Белокузьминовка и подстанцию ​​Клебан-Бык.

Без воды в Константиновском районе остались: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриивка, Молочница, Стенки, Ижевка, Клебан Бык, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблоновка и Екатериновка. В Торецком районе: Новгородское, Петровка и Щербиновка.