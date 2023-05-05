Жителей населенных пунктов у Каховского водохранилища призвали не находиться на улице в выходные

5 мая, 18:21
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Каховское водохранилище (Фото:Дмитрий Липунов via Wikipedia)

Каховское водохранилище (Фото:Дмитрий Липунов via Wikipedia)

Жителей населенных пунктов, которые находятся на берегу Каховского водохранилища, призвали в эти выходные по возможности не находиться на улице.

Об этом написал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

«Друзья, в эти выходные прошу вас быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы. Речь идет о населенных пунктах, расположенных на берегу Каховского водохранилища», — пишет он.

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Евтушенко попросил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к административным зданиям и зданиям с подобным функционалом. Он добавил, что это касается не только Никопольского района, но и оккупированной территории на берегу Энергодара.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Евгений Евтушенко Каховское водохранилище

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