Жителей населенных пунктов у Каховского водохранилища призвали не находиться на улице в выходные 5 мая, 18:21 Каховское водохранилище (Фото:Дмитрий Липунов via Wikipedia)

Жителей населенных пунктов, которые находятся на берегу Каховского водохранилища, призвали в эти выходные по возможности не находиться на улице.

Об этом написал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

«Друзья, в эти выходные прошу вас быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы. Речь идет о населенных пунктах, расположенных на берегу Каховского водохранилища», — пишет он.

Видео дня

Евтушенко попросил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к административным зданиям и зданиям с подобным функционалом. Он добавил, что это касается не только Никопольского района, но и оккупированной территории на берегу Энергодара.