Даже при отсутствии тревоги. Жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытий в течение дня 1 мая, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение дня (Фото:_aero_nautica_ via Facebook)

Сегодня, 1 мая, харьковчан, проживающих в северных и восточных районах города, призывают не выходить из укрытий.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность — прежде всего», — говорится в сообщении.

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