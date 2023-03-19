Отказ от гражданства Украины. Жителей временно оккупированного Рубежного оставляют на работе только при наличии паспорта РФ — ОВА

19 марта, 11:22
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Российский плакат на временно оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российский плакат на временно оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Жителей ОРЛО шантажируют ускорением отказа от гражданства Украины. Во временно захваченном Рубежном работников оставляют на работе исключительно при наличии паспорта РФ.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

Отмечается, что на скорую руку составленный «закон», позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры, опубликован и введен в действие.

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В администрации области подчеркивают, что, по мнению российских оккупационных властей, отныне житель оккупированной территории не считается гражданином Украины с момента подачи соответствующего заявления, а не после его рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Луганская ОВА добавила, что гражданин любой другой страны может сделать это исключительно на общих основаниях, а от украинцев, имеющих регистрацию на «территории РФ», этого вообще не требуют делать.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Луганская область Рубежное Лишение гражданства Оккупация Война России против Украины гражданство Украины

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