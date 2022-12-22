Зона повышенной опасности. Херсонская ОВА призвала жителей района, который постоянно обстреливают оккупанты, эвакуироваться

22 декабря, 16:42
Поделиться:
Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В четверг, 22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

"Российские захватчики постоянно наносят удары по микрорайону Остров в Херсоне. Этот микрорайон является зоной повышенной опасности», — говорится в сообщении Telegram.

Видео дня

По его словам, из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Читайте также:
«Первые три буквы вывески — это все, что РФ получит от Украины». Резников поделился фото из разрушенного аэропорта Херсон

«Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины», — заявил он.

Российские войска регулярно обстреливают Херсон и Херсонскую область.

Только в среду, 21 декабря, оккупанты около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шестеро были ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=AtNCR92qgHA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Эвакуация Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X