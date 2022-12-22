Зона повышенной опасности. Херсонская ОВА призвала жителей района, который постоянно обстреливают оккупанты, эвакуироваться 22 декабря, 16:42 Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В четверг, 22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

"Российские захватчики постоянно наносят удары по микрорайону Остров в Херсоне. Этот микрорайон является зоной повышенной опасности», — говорится в сообщении Telegram.

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По его словам, из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

«Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины», — заявил он.

Российские войска регулярно обстреливают Херсон и Херсонскую область.

Только в среду, 21 декабря, оккупанты около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шестеро были ранены.