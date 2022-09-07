«Мы вас ждем». Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться 7 сентября, 16:58 Машины миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия продолжает создавать провокации на Запорожской АЭС и не соглашается на гуманитарные коридоры для гражданского населения, поэтому украинское правительство призывает жителей прилегающих к ЗАЭС территорий эвакуироваться своими силами.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она призвала местных жителей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

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«Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем», — заявила она.

Она подчеркнула, что Минреинтеграции пригласило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из временно оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции, однако в ответ получило «циничное молчание».

«Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек», — подчеркнула Верещук.

Она также призвала украинцев, нуждающихся в помощи, обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

6 сентября в МАГАТЭ предоставили отчет по ситуации на ЗАЭС. Там сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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