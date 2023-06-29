Опасное направление. Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться 29 июня, 14:53 Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Sumy_news_ODA)

Генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться, поскольку оккупанты постоянно ведут обстрелы.

«Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне. Почти ежедневно приграничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил», — говорится в его сообщении в Telegram в четверг, 29 июня.

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По его словам, враг бьет из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня.

«Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил семью пожилого возраста срочно уехать, потому что была непосредственная опасность», — добавил он.

Наев призвал всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины выехать.

«Власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Пожалуйста, выезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю», — говорится в сообщении.

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. В частности, 29 июня ночью и утром россияне совершили три минометных обстрела. Зафиксировано 13 взрывов. От обстрелов потерпали Зноб-Новгородская, Юнаковская, Середино-Будская общины.