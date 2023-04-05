В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей вывозом в Россию — Генштаб 5 апреля, 08:00 Жителей Мелитополя оккупанты запугивают вывозом в РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики запугивают местных жителей вывозом в РФ и контрнаступлением Сил обороны Украины.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля.

«В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в Россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, оккупанты почти полностью ограничили въезд и выезд всех местных жителей в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения своей тяжелой техники.

«Людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов», — отметили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что местные коллаборанты не могут покинуть город и паникуют.