В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей вывозом в Россию — Генштаб

5 апреля, 08:00
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Жителей Мелитополя оккупанты запугивают вывозом в РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жителей Мелитополя оккупанты запугивают вывозом в РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики запугивают местных жителей вывозом в РФ и контрнаступлением Сил обороны Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля.

«В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в Россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты почти полностью ограничили въезд и выезд всех местных жителей в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения своей тяжелой техники.

«Людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов», — отметили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что местные коллаборанты не могут покинуть город и паникуют.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Херсонская область Мелитополь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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