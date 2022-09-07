«Линия фронта сдвигается». Горсовет Мариуполя призвал жителей уехать из города, чтобы оккупанты не начали использовать их как «живой щит»

7 сентября, 14:46
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Горсовет Мариуполя просит жителей уехать из города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Горсовет Мариуполя просит жителей уехать из города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Горсовет Мариуполя призвал жителей уехать из города, чтобы российские оккупанты не начали использовать их как «живой щит».

Ведомство сообщило, что мариупольцы в очередной раз услышали несколько мощных взрывов.

«На этот раз люди пишут, что слышно было в разных районах города. Жители выдвигают разные версии — от работы ПВО до разминирования», — говорится в сообщении.

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В горсовете добавили, что ясно одно — оставаться в городе становится все опаснее, линия фронта сдвигается.

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«Оккупанты это понимают, поэтому уже видим движение военной техники по городу. Призываем мариупольцев уезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве «живого щита», — заявили в горсовете.

https://www.youtube.com/watch?v=lIgBoGMkSlY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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