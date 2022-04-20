Жителей Луганщины призвали оставаться дома на Пасху и не подвергать себя опасности 20 апреля, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Россияне разрушили гуманитарный центр в Северодонецке: восемь снарядов попали в помещение. Луганская область, 12 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Россияне готовят провокации на Пасху, поэтому глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей, оставшихся в области оставаться дома.

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Об этом он написал в Telegram.

"На Луганщине почти не осталось уцелевших храмов – они разрушены Россией. Церкви, которые подчинялись московскому патриархату, были атакованы «русским миром». Потому что врагу все равно. Россияне могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников. Если им прикажут атаковать церкви на Пасху, они не остановятся. А россияне, я уверен, попробуют", - написал Гайдай.

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Он отметил, что лучше остаться дома, не рисковать жизнью и отпраздновать Пасху онлайн.

Сообщается, что верующие могут присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно благодаря трансляциям на телевидении и сети Интернет.

Ранее сообщалось, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что больницы заполнены ранеными оккупантами , все прошлые атаки и попытки врага пробить нашу оборону безуспешны.

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