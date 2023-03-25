Жителей Херсонской громады призывают эвакуироваться из-за постоянных вражеских обстрелов

25 марта, 06:50
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Херсонская МВА призвала жителей эвакуироваться. Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Херсонской громады.

"Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную громаду. Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение», — говорится в сообщении.

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В МВА призывают эвакуироваться в более безопасные регионы. Также там сообщили подробности о возможностях эвакуации. В частности, в более безопасные регионы из Херсонской громады можно выехать на автобусе и поезде.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Эвакуация Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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