«Даже через Крым». Глава Херсонского облсовета призвал жителей уехать из области 18 июня, 00:30 Цей матеріал також доступний українською Выехать просят, что ВСУ было легче освобождать город (Фото:Суспільне.Херсон)

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей выехать из области. Он допустил их выезд через Крым, чтоб «облегчить работу Вооруженным силам Украины» при освобождении территорий.

Об этом он сказав в интервью Укринформу.



«Да, я сам выступал с таким призывом (к людям выезжать из временно оккупированного Херсона — ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности», — сказал Самойленко.

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По его словам, все «видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне „освобождали“ Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город».

«Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны — если снести город, то зачем его освобождать?», — отметил он.

Председатель Херсонского облсовета призвал «всех, кто имеет такую ​​возможность», покинуть оккупированную территорию. В то же время он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона — через временно оккупированный Крым.

«Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения», — сказал Самойленко.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действий на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

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