Глава ОВА призвал игнорировать требования оккупантов об «эвакуации» из Херсонской области 19 октября, 13:21 Власти призвали игнорировать требования оккупантов об эвакуации из Херсонской области (Фото:Херсонский горсовет)

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал игнорировать призывы и требования оккупантов после объявленной марионетками Кремля «эвакуации» из региона.



У себя в Telegram Янушевич написал, что заявления коллаборантов звучат после успехов ВСУ в Херсонской области, которые освобождают один населенный пункт за другим.

«Херсонцы, настойчиво прошу вас, — игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как „живой щит“. Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми», — подчеркнул он.

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Глава ОВА отметил, что украинская армия не уничтожают города и села.

«Наши Вооруженные Силы высокоточным оружием бьют только по вражеской армии, ее технике, пунктам управления, складам и логистике. В то же время россияне беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных», — добавил он.

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Янушевич отметил, что чтобы там оккупанты не придумали себе по поводу Херсонской области, но будет так, как решат ВСУ".

Накануне кремлевский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.