Развернули РСЗО. Жителей Энергодара предупредили о ночной провокации россиян

28 июля, 20:56
Запуск ракеты из РСЗО Град российскими оккупантами (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Запуск ракеты из РСЗО Град российскими оккупантами (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В ночь на пятницу, 29 июля, в захваченном Энергодаре оккупанты готовят провокацию. Жителей просят не выходить вечером из дома.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По предварительной информации, оккупанты развернули у сел Новододяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону Энергодара.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=VwRicJ_71RI

«Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули у сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города», — рассказал он.

Мэр предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22:00 до окончания комендантского часа.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Провокация Энергодар Российские военные провокации Война России против Украины

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