Развернули РСЗО. Жителей Энергодара предупредили о ночной провокации россиян 28 июля, 20:56 Запуск ракеты из РСЗО Град российскими оккупантами (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В ночь на пятницу, 29 июля, в захваченном Энергодаре оккупанты готовят провокацию. Жителей просят не выходить вечером из дома.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По предварительной информации, оккупанты развернули у сел Новододяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону Энергодара.

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«Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули у сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города», — рассказал он.

Мэр предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22:00 до окончания комендантского часа.

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