Жителей Чернобаевки призвали не торопиться с возвращением домой 11 ноября, 16:23 Чернобаевка (Фото:Сельсовет)

Жителей Чернобаевки, длительно не проживавших в своих домах, просят не спешить с возвращением домой. Ведь сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

Об этом сообщили в Чернобаевском сельском совете.

В ведомстве не уточнили примерные сроки окончания таких мероприятий.

«Уважаемые жители Чернобаевской общины! Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Сейчас призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился», — говорится в сообщении.

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Там пояснили, что у Чернобаевской военной администрации нет разрешения на посещение деоккупированных территорий, поскольку сначала необходимо выполнить проверку и разминирование наших территорий.

«Только что будет разрешение от военных и структурных подразделений, мы сообщим об этом отдельным сообщением», — добавляют в сообщении.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

