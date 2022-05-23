«Россияне ведут войну на уничтожение». Жителей Авдеевки призвали немедленно эвакуироваться 23 мая, 12:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Вечером россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, повреждено по меньшей мере 20 жилых домов и детсад. В связи с этим местных жителей призвали эвакуироваться, чтобы «не ставать мишенью для России».

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.



Кроме того, утром 23 мая российская авиация нанесла авиаудар по старой части города, специалисты устанавливают последствия вражеского удара.

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Глава ОВА сообщает, что за минувшие сутки оккупанты ранили по меньшей мере троих мирных жителей.



«Россияне ведут войну на уничтожение: разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледарь. Призываю всех: эвакуируйтесь. Не превращайте себя в мишень для русской армии» , — сказал Кириленко.

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