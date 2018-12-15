Жителей Киева предупредили о сильных морозах и гололеде в выходные Сегодня, 13:18 307 Цей матеріал також доступний українською На дорогах - гололедица pixabay.com

В Киеве с 15 декабря ожидается снижение температуры воздуха до 11° мороза с возможным возникновением гололеда. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 15 декабря, будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 2-4° мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.