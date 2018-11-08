Житель Запорожья пытался вывезти из страны товары военного назначения - СБУ

Происхождение товара пока не установлено

Служба безопасности Украины заблокировала в Запорожье попытку незаконного вывоза из страны товаров военного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю.

Как сообщается, местный житель пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям.

Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки.

Задержали злоумышленника непосредственно во время передачи посылки в почтовом отделении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (до трех лет тюрьмы).

Продолжаются следственные действия по установлению происхождения изъятых товаров.