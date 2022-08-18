СБУ задержала агента РФ, который «провел» в Киевскую область 128 единиц российской военной техники 18 августа, 12:14 Житель Сумской области сам предлдожил оккупантам свою помощь (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали агента ФСБ, который «провел» из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники оккупантов.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник начал сотрудничество с захватчиками с первых же дней вторжения, предложив стать проводником и показать безопасные пути на Киев.

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Более того, даже после освобождения Киевской и Сумской областей он продолжил работать на вражескую спецслужбу

Фото: СБУ

«Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи. Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена и государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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