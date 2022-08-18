СБУ задержала агента РФ, который «провел» в Киевскую область 128 единиц российской военной техники

18 августа, 12:14
Житель Сумской области сам предлдожил оккупантам свою помощь (Фото:СБУ)

Житель Сумской области сам предлдожил оккупантам свою помощь (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали агента ФСБ, который «провел» из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники оккупантов.

Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
СБУ задержала медика, который корректировал ракетные удары по Одесской области

Злоумышленник начал сотрудничество с захватчиками с первых же дней вторжения, предложив стать проводником и показать безопасные пути на Киев.

Видео дня

Более того, даже после освобождения Киевской и Сумской областей он продолжил работать на вражескую спецслужбу

СБУ
Фото: СБУ
https://www.youtube.com/watch?v=5M07e1_91Sw
Читайте также:

Злоумышленник был завербован ФСБ еще в 2019 году (Фото:СБУ) СБУ задержала «расконсервированного» агента ФСБ, который наводил ракеты на Харьковскую ОГА

«Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи. Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена и государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Российская военная техника Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Строительство магистрального газопровода Baltic Pipe между Норвегией Данией и Польшей (Фото:notesfrompoland.com)
Контрнаступление на Газпром /
Как ЕС может похоронить влияние Путина на газовом рынке и кто поможет в этом
18 августа, 08:16
Экономика
Иранцы гуляют по улице в Тегеране, Иран, 16 августа 2022 года. (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
«Не конкретизирует, кто начал войну» /
На чьей стороне Иран — Украины или России? Интервью с послом в Тегеране Сергеем Бурдыляком
17 августа, 21:25
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X